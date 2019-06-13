قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن معظم اللحوم التى سيتناولها الناس بحلول 2040 لن تكون من الحيوانات المذبوحة..حيث يتوقع تقرير أن تتم زراعة 60% من اللحوم داخل أحواض، أو أن يتم استبدال منتجات نباتية بها تبدو مثل اللحوم وتحمل نفس مذاقها.وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذى أعدته شركة الاستشارات العالمية AT Kearney ، بناءً على مقابلات الخبراء، يسلط الضوء على الآثار البيئية السلبية لإنتاج اللحوم التقليدية والمخاوف التى يواجهها الناس بشأن رفاهية الحيوانات فى ظل الزراعة الصناعية.

يقول التقرير: «ينظر الكثيرون إلى صناعة الثروة الحيوانية على نطاق واسع باعتبارها شرًا لا لزوم له.. لاسيما مع مزايا استبدال اللحوم النباتية الجديدة واللحوم المستزرعة باللحوم المنتجة تقليديًا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تستحوذ على حصة كبيرة فى السوق.»وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة اللحوم التقليدية تعتمد على مليارات الحيوانات وتقدر قيمتها بتريليون دولار (785 مليار جنيه إسترليني) سنويًا. ومع ذلك، فإن الآثار البيئية الضخمة أصبحت واضحة فى الدراسات العلمية الحديثة، لاسيما مع الانبعاثات التى تسببت فى أزمة المناخ وأدت إلى تلوث الأنهار والمحيطات.