الأسيرات في سجن "الدامون" يهددن بالإضراب عن الطعام

هددت الأسيرات القابعات في سجن الدامون الإسرائيلي، بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 1/7/2019، تحت شعار "إضراب الحرائر"، وذلك لإجبار إدارة السجن على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيرات سيضربن للمطالبة بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، واصلاح المرافق التالفة بالقسم، واتاحة وجود مكتبة للأـسيرات.

وقالت الهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان الأسرى في سجن "عسقلان" أنهم سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد المقبل، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة السجن بحقهم، والتي تصاعدت منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وحذرت الهيئة، من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.