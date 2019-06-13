أردوغان ينهي الجدل حول (أس400): سنستلمها الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتسلم منظومة (أس400) الروسية الشهر المقبل، مضيفا أن بلاده وقعت الصفقة مع روسية بعد "الحصول على تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب".

وفي كلمة له أمام نواب حزبه الحاكم، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده اشترت بالفعل منظومة أس-400 الدفاعية من روسيا، وأوضح: "أقول إننا حصلنا على المنظومة واشتريناها بالفعل، ولا أقول إننا سوف نشتريها، ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي".

وفي ما يتعلق بطائرات F-35 الأمريكية قال أردوغان إن تركيا "ليست مجرد مشترٍ لهذه الطائرات، بل شريكة في تصنيعها أيضا، مضيفا: "سألتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اليابان نهاية يونيو/حزيران الجاري، وسنبحث بشكل متبادل هذه المواضيع".

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أشار أردوغان إلى أن بلاده "ستحطم الممر الإرهابي على طول حدودنا مع سوريا شرق الفرات كما حطمناه على حدودنا مع شمال العراق وعلى الخط الواصل بين جرابلس وعفرين".

واتهم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية "بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وإرسال آلاف الشاحنات التي تحمل السلاح لهذه التنظيمات".

كما أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تتعرض لحملة اقتصادية ضدها وستنجح في التصدي لهذه الحملة وإفشالها".