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عضو كنيست يطالب باغتيال قادة المقاومة في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:29 - 13 يونيو 2019
الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف الكنيست الإسرائيلي عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف
بنك فلسطين
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طالب عضو كنيست "إسرائيلي" اليوم الخميس، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" باغتيال قادة المقاومة في قطاع غزة.

ووفقاً لموقع 0404 العبري هاجم عضو الكنيست موتي يوغيف سياسة حكومة الاحتلال بعد إطلاق صاروخ من غزة الليلة.

وقال:"منذ أسابيع تقود مؤسسة الجيش معادلة خاطئة ضد قطاع غزة، حيث تواجه حرق الحقول الزراعية في الجنوب بلعبة تقليص وتوسيع منطقة الصيد في غزة، يجب عدم التخلي عن سكان غلاف غزة وتركهم لرحمة الرياح والنار وإطلاق الصواريخ، يجب أن نأخذ زمام المبادرة ونهزم "الإرهاب" من خلال اغتياله قادته.حسب قوله

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت الليلة الماضية أرضاً زراعية في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما فرضت حصاراً بحرياً كاملاً على قطاع غزة

 

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