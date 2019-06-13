ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حادث سير يودي بحياة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:19 - 13 يونيو 2019
حادث سير1 حادث سير1
بنك فلسطين
مشاركة

لقي شاب يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة في حادث سير وقع بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن الحادث وقع فجرا أثناء قيام شاب بقيادة دراجة نارية وخلفه شاب آخر، وصدم الدراجة لعامود كهرباء بعد ما فقد السائق السيطرة عليها.

وأضاف أن خبراء الحوادث باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته وتم إبلاغ النيابة العامة .

وناشد ارزيقات أولياء الأمور بمنع أبنائهم من قيادة الدراجات النارية وخاصة غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم.

متعلقات