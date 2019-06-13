حادث سير يودي بحياة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بالخليل

لقي شاب يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة في حادث سير وقع بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن الحادث وقع فجرا أثناء قيام شاب بقيادة دراجة نارية وخلفه شاب آخر، وصدم الدراجة لعامود كهرباء بعد ما فقد السائق السيطرة عليها.

وأضاف أن خبراء الحوادث باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته وتم إبلاغ النيابة العامة .

وناشد ارزيقات أولياء الأمور بمنع أبنائهم من قيادة الدراجات النارية وخاصة غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم.