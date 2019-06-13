الشيخ عزام: مؤتمر البحرين مؤامرة كبيرة لإتمام السيطرة على القدس

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،الشيخ نافذ عزام، مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب انعقاده قريبا، بالمؤامرة الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لإكمال السيطرة على القدس المحتلة والمسجد الأقصى، مشددا على أن صفقة القرن لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة له خلال ندوة سياسية نظمتها حركة الجهاد بمسجد الشهيد فتحي الشقاقي وسط القطاع، يوم الأربعاء، استهجن عزام هرولة بعض الأنظمة العربية للمشاركة في مؤتمر البحرين، ليباركوا سيطرة الاحتلال على مدينة القدس.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي أن القدس قضية تخص كل عربي ومسلم في العالم، ويجب العمل بكل الوسائل لتحريرها وإجهاض كل المؤامرات ضدها.

ودعا عزام الرئيس محمود عباس إلى البدء في إجراءات لإعادة الوفاق بين الضفة وغزة، ووقف العقوبات المفروضة من طرف السلطة على القطاع، والعودة إلى الحوار لطي صفحة الانقسام.

واضاف خلال الندوة التي أقيمت لمناسبة ذكرى سقوط القدس: هذه ذكرى أليمة للشعب الفلسطيني، والشعب العربي المسلم" مستنكرا قيام بعض الأنظمة العربية بقمع شعوبها التي تجهر بنصرة القدس ودعم أهل فلسطين.