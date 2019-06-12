لا تتذوقوا العجين قبل خبزه

كشف خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن مخاطر تناول العجين الخام قبل خبزه.

ونشرت CDC تغريدة على "تويتر" تقول: "قل لا للعجين الخام! العجين والخليط غير المطهو يمكن أن يتسببا بالتسمم الغذائي".

وعلى موقعها في شبكة الإنترنت، تحدثت CDC بتفصيل أكبر عن هذا التحذير، الذي يركز على البكتيريا الموجودة في الطحين، وكذلك البيض.

وجاء في الشرح المفصل: "الطحين منتج زراعي خام، هذا يعني أنه لم يُعالج لقتل الجراثيم مثل الإشريكية القولونية (E. coli). يمكن للجراثيم الضارة أن تلوث الحبوب أثناء بقائها في الحقل، أو خلال الخطوات اللاحقة عند إنتاج الطحين. وتقتل البكتيريا عندما ينضج الطعام المكون من الطحين، لهذا السبب يجب ألا تتذوق أو تأكل أبدا عجينا خاما".

ويمكن للبيض النيئ أن يصيبك بالمرض، حيث يمكن أن يحتوي على جرثومة السالمونيلا، والتي تُقتل عند طهيها.

وما يثير القلق عند استهلاك هذه البكتيريا، هو قدرتها على التسبب ببعض أعراض التسمم الغذائي، بما في ذلك تشنجات المعدة والإسهال والقيء.

وبناء على هذه النتائج، فإن مركز السيطرة على الأمراض يحث الناس على أن يكونوا حذرين بشأن الأطعمة النيئة التي يستهلكونها.

وأضافت CDC: "لا تتذوق أو تأكل أي عجينة خام، وأي خليط بسكويت أو فطائر مكونة من الطحين الخام".