الهباش يلتقي رئيس وزراء ماليزيا ويسلمه رسالة من الرئيس عباس

التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في العاصمة كوالالمبور اليوم وسلمه رسالة من الرئيس محمود عباس تناولت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحركات الدولية في هذا المجال .

ونقل الهباش للسيد مهاتير محمد تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للقيادة والشعب الماليزي ووضعه بصورة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس ، وكذلك القرصنة الإسرائيلة على أموال المقاصة الفلسطينية التي استولت عليها دولة الإحتلال دون وجه حق وفي مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ولإتفاق باريس الإقتصادي في ظل صمت دولي على هذه الجرائم .

وقال الهباش خلال اللقاء ان الشعب الفلسطيني وقيادته متحد على قلب رجل واحد في رفض ما يسمى بـ صفقة القرن وكافة المشاريع واللقاءات المشبوهة المتعلقة بها والتي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسف اي بادرة أمل لإحياء عملية سلام حقيقية على أساس الشرعية الدولية والحق والعدالة وبتنسيق كامل مع حكومة اليمين المتطرف في دولة الإحتلال .

من ناحيته شكر مهاتير محمد رئيس وزراء دولة ماليزيا السيد الرئيس محمود عباس على رسالته الأخوية مؤكدا وقوف دولة ماليزيا مع الحق الفلسطيني في الحرية والتخلص من الإحتلال ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك رفض كافة المشاريع التي من شأنها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية وقرارات هيئة الأمم المتحدة بهذا الخصوص .

وطالب محمد دول العالم الإسلامي وكافة الأحرار في العالم الى مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه والضغط على دولة الإحتلال لكف يدها ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن مدينة القدس ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك .