رسميا.. مانشستر يونايتد يبرم أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم، إتمام صفقة التعاقد مع الويلزي دانيال جيمس قادما من سوانسي سيتي، في أول صفقة لـ"الشياطين الحمر" تحضيرا للموسم الجديد.

ووقع لاعب الجناح الدولي البالغ من العمر 21 عاما عقدا لمدة خمسة أعوام، مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفقة قدرت التقارير الصحافية قيمتها بنحو 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

ويأتي انتقال جيمس إلى يونايتد بعد أقل من شهر على وفاة والده.

وقال اللاعب: "إنها لحظة فخر مذهلة لي ولعائلتي. على الرغم من أنها تترافق مع حزن رحيل والدي الذي ليس قادرا على تقاسم هذه التجربة معنا. أتطلع للعمل مع أولي سولشاير ( المدرب النرويجي ليونايتد)، ولقاء الفريق، وبدء الموسم".

وأضاف: "هذا أحد أفضل أيام حياتي وأتطلع إلى هذا التحدي. الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم ومانشستر يونايتد هو أفضل مكان بالنسبة لي لمتابعة تطوري كلاعب".

وتخرج اللاعب الشاب من أكاديمية سوانسي، وسجل خمسة أهداف في 38 مباراة خاضها مع فريقه في موسم 2018- 2019.



يذكر أن يونايتد أنهى الموسم المحلي في المركز السادس، وفشل في ضمان أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيكتفي بخوض منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.