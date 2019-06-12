افتتاح "ديسكو ليلي" في جدة يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير، "ديسكو" في جدة بالسعودية غضباً و جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الاعلان عن افتتاح "الديسكو"، لا سيما أنه سيتم افتتاحه بالقرب من مكة المكرمة.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

و وفقاً للإعلان، فإن سلسلة النوادي الليلية، "وايت" هي التي تقوم على افتتاح هذا الملهى في جدة بالسعودية، بعد افتتاح مثله في بيروت و دبي، حيث وفقاً للقائمين على الاعلان، فلن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جدة الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

#بلاد_الحرمين ..

من بناء المساجد الى بناء " المراقص " بإدارة مراقص #دبي .. هل يعقل هذا الأمر ؟!

ألا يوجد في #السعودية رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويوقف هذا الإنحدار .. ويعيد للسعودية مكانتها .. ؟

التبعية ل #أبوظبي إلى متى ستستمر ..#السعودية_المختطفة pic.twitter.com/fGIMSV4rgQ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 11, 2019

#ديسكو_في_جدة

ديسكو وايت ونيكي بيتش فجدة يالطيف من موسم جدة . pic.twitter.com/J544TSZpqN — خالد (@5loodzh) June 11, 2019

#نايت_كلوب " وايت كلوب " يُفتتح قريباً بجدة بس الغريب البعض يقول "نايت كلوب إسلامي" أو فية "بار حلال" ليش المصطلحات الشاذة هذي؟؟ ببساطة قول "نايت كلوب بدون كحول" وإذا كان مُصرح فيه من الجهات المعنية هنا ينتهي كثر الكلام والشوشره، ولك أختيار ما تقبله نفسك الحلال بيّن والحرام بيّن pic.twitter.com/yS58Dlnaxk — M (@mbedev) June 11, 2019

الحقيقه الواحد ماودة يتزوج من اللي قاعد يصير

اولها قيادة البنات مشيناها

ثانيها حفلات غنائيه بكل مكان مشيناها

ثالثه ديسكو خافو الله فينا حنا عندنا اهل وخوات وكل واحد يخاف على أهله

اتقو الله بالمسلمين اتقو الله المجاهرة كبيرة الترفيه مب كذا هذا اسمه انحطاط اخلاقي #ديسكو_في_جده pic.twitter.com/Q85mRwA6ve — يزيد صالح #بطل_كاس_الملك (@zizo_fitneess) June 12, 2019