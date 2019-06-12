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افتتاح "ديسكو ليلي" في جدة يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 20:51 - 12 يونيو 2019
ديسكو ديسكو
بنك فلسطين
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أثار الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير، "ديسكو" في جدة بالسعودية غضباً و جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الاعلان عن افتتاح "الديسكو"، لا سيما أنه سيتم افتتاحه بالقرب من مكة المكرمة.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

و وفقاً للإعلان، فإن سلسلة النوادي الليلية، "وايت" هي التي تقوم على افتتاح هذا الملهى في جدة بالسعودية، بعد افتتاح مثله في بيروت و دبي، حيث وفقاً للقائمين على الاعلان، فلن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جدة الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة.

 

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