الاحتلال يهدم مسكنا وجدرانا وأسيجة جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الأربعاء، مسكنا مسقوفا بالصفيح، وجدرانا وأسيجة شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الدرج "البدوية" مصطحبة آليات ثقيلة، وهدمت مسكنا مسقوفا بالصفيح، يقطنه المواطن موسى أحمد التبنة وعائلته المكونة من 10 افراد.

وذكرت أن آليات الاحتلال دمرت أيضا سياجا محيطا بأراض مزروعة بالزعتر في منطقة خشم الدرج القريبة مما تسمى مستوطنة "الكرمل" وتقدر مساحتها بـ10 دونمات، وهو مشروع يندرج ضمن مشاريع "بركة الحصاد المائي النجيلة"، والمنفذ من قبل مؤسسة العمل ضد الجوع واتحاد لجان العمل الزراعي ووزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الأمل التعاونية.

يذكر أن قوات الاحتلال دمرت صباح اليوم، "كرفانا" يستخدم للسكن، وهدمت جدارا في قرية أم الخير القريبة من خشم الدرج، شرق يطا جنوب الخليل.