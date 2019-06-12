الصحة تحذر من أدوية تباع لطلبة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذّرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من التعامل مع الأدوية والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، التي تباع عبر الانترنت لخطورتها وعدم مرورها بالفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية المضللة للجمهور، خاصة لطلبة الثانوية العامة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذه الأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، وأن سلامة وفعالية استخدامها وظروف تخزينها وصناعتها غير مضمونة.

وأهابت بعموم المواطنين، خاصة طلبة الثانوية العامة، بعدم شراء أو تداول أي مستحضر صيدلاني يباع من خلال المواقع الإلكترونية وشرائها فقط من الصيدليات وبعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني.