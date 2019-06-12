الأسيرات يتجهزن لخوض "إضراب الحرائر الأول" لانتزاع حقوقهن

قالت الأسيرة المحررة والحقوقية المتابعة لشئون الأسيرات منى قعدان، إن الأسيرات أبلغن بشكل رسمي إدارة السجن عن نيتهن خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الأول من يوليو القادم حال لم يستجب لمطالبهن، وهن حاليًا يتجهزن لخوض الإضراب الذي سيطلقن عليه إضراب الحرائر الأول.

وأضافت قعدان أنه ستنضم للإضراب 13 أسيرة بقيادة ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، موضحةً أن معظم من سيخضن الإضراب هن من أصحاب المحكوميات العالية أمثال الأسيرة شروق دويَات، وأمل طقاطقة، ونورهان عواد وملك سلمان.

وأكدت على دعمها ووقوفها مع الأسيرات في إضرابهن؛ لانتزاع حقوقهن التي طالبن فيها كثيرًا ولكن دون جدوى، والآن أصبح هناك ضرورة للجوء للإضراب من أجل انتزاع الحقوق.

وأشارت أن الأسيرات لم يقدمن على هذه الخطوة إلا لأنهن يحاولن قدر الإمكان انتزاع حقوقهن وحتى لو أدى ذلك لأكثر من إضراب وبمشاركة جميع الأسيرات، لأن جميعهن مستعدات ولكن تم الإعلان عن الثلاثة عشر اسم في البداية.

وعن مطالب الأسيرات قالت إنها مطالب مشروعة أهمها إزالة الكاميرات من ساحات السجن، وتمديد ساعات الفورة ل8 ساعات 4 صباحًا و 4مساءً، وتجهيز مكتبة خاصة بالأسيرات تحتوي صف دراسي للأسيرات الصغيرات، فتح غرفة خاصة "بالكنتينا"، وترميم ساحة الفورة، وتحسين ظروف زيارة الأهالي، وإعادة الكتب والصور العائلية التي تم مصادرتها منهن.

وأكدت أن هذه المطالب البسيطة بالغة الأهمية بالنسبة للأسيرات، ومن حقهن العيش حياة كريمة وآدمية.

وأردفت أن رسالة الأسيرات أنهن يتوجهن إلى الشعب وليس إلى المؤسسات الرسمية والوقوف من أجل هذه القضية، حتى تكون الحلول عاجلة وألا يتكرر مثل هذا الإضراب.