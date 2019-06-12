حرب "قادمة" بين كلوب ونجم ليفربول

يواجه اللاعب الغيني نابي كيتا "معضلة" حقيقية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في مصر، قد تؤدي لغضب مدربه في ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب.

ووفقا لصحيفة "صن"، وعد كيتا مدرب منتخب بلاده غينيا بأنه سيشارك مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق 21 يونيو الجاري، بالرغم من عدم جاهزيته بسبب الإصابة.

وتعرض كيتا لإصابة يوم 1 مايو، خلال مباراة ليفربول أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أنهت موسمه مع "الريدز".

تبين لاحقا أن إصابته بالعضلة الضامة ستبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا، إلا أن لاعب الوسط الغيني قرر المشاركة مع المنتخب بالرغم من الإصابة.

وقالت الصحيفة أن حربا بين النادي والمنتخب تلوح بالأفق، خاصة مع الرغبة الواضحة للمدرب الألماني يورغن كلوب بإراحة كيتا خلال الصيف، حتى يعود بكاملة جاهزيته للموسم المقبل.

واعترف المدرب البلجيكي بول بوت، الذي يقود غينيا في كأس أفريقيا بأنه وضع ضغوطا كبيرة على إدارة ليفربول للسماح بكيتا المشاركة في البطولة رغم عدم جاهزيته.

وقال كيتا: "أرغب بالمشاركة مع المنتخب بالرغم من أنني لست جاهزا بنسبة 100 بالمئة، ولكنني متحمس للعب بنسبة 100 بالمئة".

وجاء قرار كيتا للمشاركة في البطولة مخالفا لرغبة كلوب، الذي قال: "لا نرغب حرمان أي لاعب من المشاركة لو كان باستطاعته اللعب".

وأضاف: "بالنسبة لي أتمنى أن يكون كيتا جاهزا للعب بنسبة 100 بالمئة كي يشارك في كأس أمم أفريقيا، ولكن إن لم يكن جاهزا فلن يشارك، هكذا تسير الأمور".

وقد تؤدي التصريحات المتضاربة لخلق مشكلة داخل جنبات بطل أوروبا، بين كلوب وكيتا، وبين النادي والمنتخب.

وتشارك غينيا إلى جوار نيجيريا ومدغشقر وبوروندي في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، وستفتتح مبارياتها أمام مدغشقر مساء السبت 22 يونيو في الإسكندرية.