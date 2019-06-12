جامعة الخليل تفصل 7 طلبة لتعليقاتهم على الفيسبوك

أصدرت جامعة الخليل أمس الثلاثاء، قرارات فصل بحق سبعة طلبة بسبب ما قالت عنه الجامعة بأنه "إساءة للجامعة على صفحات التواصل الاجتماعي".

والطلبة الذين تم فصلهم هم: أحمد عزام شريتح، حنين أبو زينة، صفاء عبد النبي، أنسام عطاونة، أنعام بدر، صهيب أبو غيث وعبد الرحمن سليمان.

وقال أحد الطلبة: "إن القرار جاء بناء على تعليقاتهم على منشور نشرته عمادة القبول والتسجيل على موقع فيسبوك توجه فيه رسالة إلى طلبة الثانوية العامة بعد انتهائهم من تقديم أول امتحان نهائي، والتي أوضح أنها جاءت من خلال "المزاح والفكاهة" بين الطلبة في تعليقاتهم على إحدى منشورات الصفحة، دون أي قصد بالإساءة للجامعة.

وأشار أحد الطلبة الذين شملهم قرار الفصل، إلى أنه في حال لم يتم التراجع عن قرارات الفصل، فإن خطوات احتجاجية سيتم تنفيذها، موضحا، أنهم في انتظار لقاء عميد شؤون الطلبة صلاح الشروف، الذي من المفترض أن يتم خلال نهار اليوم الأربعاء.

ولاقت قرارات عمادة شؤون الطلبة في جامعة الخليل، ردود فعل استنكارية من قبل الطلبة ونشطاء التواصل الاجتماعي، فبعضهم قال إن القرار تهجم واضح على حريات الرأي والتعبير، وآخرون سخروا من قرار الجامعة قائلين إن يجب ابتكار مساق لـ"التسحيج" حتى تكون الجامعة راضية عن طلبتها ولكي لا تقوم بفصلهم بناء على حريات الرأي والتعبير ومجرد تعليقات على فيسبوك، وآخر اقترح على الجامعة أن تقوم بتصويب أوضاعها قبل أن تفصل الطلبة اعتمادا على انتقادهم للجامعة.

بدوره قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليل د. صلاح الشروف في تصريحات صحفية: "إن بعض الطلبة قاموا بالتعليق على منشور لإحدى الصفحات الرسمية التابعة للجامعة، الأمر الذي اعتبرته عمادة شؤون الطلبة إساءة للجامعة"، مؤكدا أن العمادة لم توضح تفاصيل القرار من طبيعة الفصل وأسباب الفصل، قاصدة ذلك، من أجل أن تكون هناك فرصة أمام الطلبة لتقديم الاعتراضات على القرار.

وأضاف الشروف، أن اعتراضات الطلبة سيتم تقديمها للجنة القانونية الاستشارية في الجامعة والتي ستحدد بدورها طبيعة الإساءة والعقوبة.

وأشار إلى أنه في حال اعتبرت اللجنة، القرار، بمثابة كبح لحريات الرأي والتعبير أو أن العقوبة قاسية وأكبر من الخطأ الذي حصل فإن القرار النهائي سيكون لصالح الطلبة.





















