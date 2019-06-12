ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الخليل: الأمن الوقائي يضبط مواد ممنوعة ومهربة متنوعة

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:49 - 12 يونيو 2019
بنك فلسطين
مشاركة

قال جهاز الأمن الوقائي إنه ضبط مواد مهربة وممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني، في أحد المحلات في مدينة الخليل، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، فإنه "بناء على معلومات استخبارية لدى الجهاز بوجود مواد مهربة وممنوعة من التداول، وبالتنسيق مع النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمشاركة الضابطة الجمركية، تمت مداهمة أحد المحلات، وأثناء التفتيش تم ضبط كميات من الدخان والمعسل والتنباك والألعاب الممنوعة، وتحويل جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

متعلقات