الخليل: الأمن الوقائي يضبط مواد ممنوعة ومهربة متنوعة

قال جهاز الأمن الوقائي إنه ضبط مواد مهربة وممنوعة من التداول في السوق الفلسطيني، في أحد المحلات في مدينة الخليل، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان صادر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، فإنه "بناء على معلومات استخبارية لدى الجهاز بوجود مواد مهربة وممنوعة من التداول، وبالتنسيق مع النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمشاركة الضابطة الجمركية، تمت مداهمة أحد المحلات، وأثناء التفتيش تم ضبط كميات من الدخان والمعسل والتنباك والألعاب الممنوعة، وتحويل جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".