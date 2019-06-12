الاحتلال يفرج عن طفل مقدسي ويمدد اعتقال آخر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الفتى المقدسي محمد سرحان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بشروط.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قرار الافراج صدر بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وبكفالة قيمتها 500 شيقل.

كما مدّدت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى طارق الباسطي، الذي اعتقلته أمس من منزله في حارة باب حُطة ليوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق قريب، واصلت طواقم بلدية الاحتلال في القدس وضع أسلاك شائكة وأعمدة حديدية، في محيط باب العمود وشارع السلطان سليمان، الواصل بين بابي العامود والساهرة.