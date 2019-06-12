محمد صلاح يشغل مواقع التواصل بـ"تحدي السمكة"

لا يغيب النجم المصري محمد صلاح عن ساحة مواقع التواصل الاجتماعي أبدًا، فمحبوه ومتابعوه يرصدون أبسط تحركاته وأفعاله، ويجعلون منها "ترند" على مواقع التواصل، يقلدها البعض، ويتحدث بها الأخرين، وهذا ما كان في "تحدي السمكة".

بعد موسم مرهق ومتعب جدًا قضاه الفرعون المصري مع ناديه الإنجليزي ليفربول، حصد خلاله اللقب الأغلى والمنتظر وهو دوري أبطال أوروبا، عاد صلاح لموطنه ليأخذ قسطًا من الراحة، ليلتحق بعدها بمعسكر المنتخب المصري ليخوض بطولة أمم أفريقيا.

وخلال إجازته الصيفية على شاطئ بحر مدينة الجونة، التقط صلاح صورة له أثناء رحلة وهو يحمل سمكة كبيرة جدًا، لفت بها أنظار متابعيه، ومن هنا بدأت القصة.

أثارت صورة نجم ليفربول الإنجليزي تفاعلًا واسعًا على الصفحات الاجتماعية، مما دفع العديد من نجوم الفن والكرة للدخول على خط المنافسة، ونشر صور مشابهة.

ومن أبرز المنضمين للتحدي، الفنان المصري آسر ياسين، الذي نشر صورة طريفة على "إنستغرام" وهو يحمل ابنه بنفس الطريقة التي حمل بها صلاح السمكة.

وطرح ياسين تصويتا، يطلب فيه رأي الجمهور بشأن الصورة الأفضل، قائلا: صلاح أم آسر؟.. ومن بين نجوم الكرة المصرية، شارك عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في التحدي، ونشر صورة مشابهة مع أحد أنواع الأسماك، معلقا عليها بالقول: "البحر واحد والسمك أنواع يا عالمي"، في إشارة إلى صلاح.

كما انضم إلى التحدي مهاجم الزمالك عمر السعيد، الذي استغل توقف الدوري المصري، وذهب في رحلة صيد، ليلتقط صورة مع سمكتين صغيرتين جدا، في رد طريف على سمكة صلاح الضخمة.

في المقابل، وضع عشاق صلاح بصمتهم على هذه الصورة، إذ أجرى كثيرون تعديلات عليها بواسطة برنامج "فوتوشوب".

فمنهم من حذف السمكة، ووضع مكانها صورة سيرجيو راموس، في إشارة إلى اللاعب الإسباني الذي كان خلف إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

ومنهم من استبدلها بصورة صندوق مطبوع عليه كلمة "أخلاق"، وهي الكلمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر، وتفيد بـ"أخلاق صلاح الحميدة".

كما قام أحدهم بوضع صورة اللاعب المصري، البالغ من العمر 26 عاما، داخل سوق لبيع الأسماك، لإبراز اهتمامه بهذا المجال.

لم يقتصر الأمر على التقليد والانتشار فقط، بل ساهمت الصورة التي نشرها صلاح بتنشيط السياحة في مصر، فصلاح يحظى بشهرة عالمية واسعة، ويتابعه الملايين من محبي كرة القدم، ومن مشجعي ليفربول الإنجليزي، الأمر الذي دفع الكثير من السياح إلى الالتفات إلى جمال شواطئ مصر، وحجز الرحلات إلى هناك.













