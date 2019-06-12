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مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى ويغلقون شارعا جنوبه

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:16 - 12 يونيو 2019
بنك فلسطين
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جدّدت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبار ك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وأغلقوا شارعا جنوبي المسجد لتنفيذ أعمال استيطانية تهويدية.

وقالت مصادر إعلامية، إن مستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

الى ذلك، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مستوطنين أغلقوا اليوم شارع وادي حلوة/ سلوان جنوب المسجد الأقصى، جزئيا، أثناء تنفيذهم أعمالا استيطانية تهويدية في الحي، ما أدى الى شل الحركة المرورية في المنطقة.

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