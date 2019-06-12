أسير من جنين يرزق بطفل ثانِ عبر نطفة مهربة من داخل سجون الاحتلال

رزق الأسير سامر المحروم من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، بطفل ثانٍ عبر نطفة مهربة من داخل سجون الاحتلال.

ويعتبر المحروم أحد عمداء الأسرى في جنين ممن أفرج عنهم في صفقة تبادل للأسرى بعد 27 عامًا من الاعتقال عام 1986، وتزوج خلال الفترة القصيرة التي قضاها خارج السجن ثم أعيد اعتقاله قبل 5 سنوات إثر عملية قتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، كما وتوفيت والدته قبل عامين.

وقالت فلسطين زوجة الأسير المحروم التي وضعت مولودتها في مستشفى الشفاء بمدينة جنين، وبمتابعة من مركز رزان لعلاج العقم وأطفال الأنابيب، إن "الله مّن عليها بطفلة أسمتها "ياسمين" والتي كانت تعتبر حلمًا بالنسبة لها، بعد ان رزقت بطفلها آدم بنفس الطريقة عام 2016، مشيرة إلى معاناتها الطويلة بين كافة السجون، ومعاناتها بعد إعادة اعتقال زوجها.