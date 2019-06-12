زيدان يحسم معركة بوغبا "الداخلية"

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن معركة كبيرة كانت قائمة بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان بشأن "الصفقة المنتظرة".

وأوضح المصدر أن المعركة أثيرت بشأن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، الذي يضعه زيدان على رأس اهتماماته، فيما يصر بيريز على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب سعره المنخفض وسهولة التعاقد معه.

وتابع "وسط هذه المعركة بين الطرفين، تعاقد النادي الملكي مع لوكا يوفيتش وإيدن هازارد، فيما بقي مصير بوغبا ينتظر التوافق بشأنه".

وكشفت "ميرور" أن المدرب الفرنسي حسم أمره وأكد على بيريز أنه لا يرغب في التعاقد مع إريكسن، مشيرة إلى أن هذا الحسم جعل بيريز "يستسلم" ويوجه راداره، أخيرا، صوب بوغبا من أجل بدء التفاوض معه.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات لن تكون سهلة، على اعتبار أن إدارة "الشياطين الحمر" أكدت في وقت سابق أنها لن تفرط في بوغبا، نظرا لكونه لاعبا أساسيا ضمن تشكيلة المدرب أولي غونار سولسكاير.

وأردفت قائلة "كما أن إدارة الريال لن تغامر بتقديم عرض قياسي لبوغبا، تجنبا لأي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وقواعد اللعب المالي النظيف. وتشير القواعد إلى ضرورة الموازنة بين عمليات البيع والشراء، وهو الأمر الذي سيفرض على الريال بيع عدد من لاعبيه في حال أراد إكمال صفقة بوغبا".

وكانت تقارير إنجليزية كشفت في وقت سابق أن الفرنسي بوغبا يعد هدفا حقيقيا لمدرب الريال، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة، في حال تمت، قد تتجاوز 100 مليون يورو.