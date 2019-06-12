كعبرة من المواجهة مع غزة.."إسرائيل" تنشر 1700 منظومة من صفارات الانذار

قررت "إسرائيل" زيادة عدد منظومات الإنذار المبكر "صفارات الانذار " من 255 منظومة إلى 1700 منظومة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال ضابط إسرائيلي:"لقد أجرينا الكثير من التجارب والاختبارات والتمارين لجعلها تدخل حيز التنفيذ ، لكنها لا تزال غير مثالية وليست محصنة ضد الحوادث التي قد تكون في البداية".

وذكر أنه تم إنقاذ عائلتين -في بئر السبع في نوفمبر وفي مشمريت هذا العام بعد الاستماع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وقال "في التصعيد الأخير في الجنوب ، تم تنشيط 860 تحذيرا وتم إنقاذ من سمعوا". "ثلاثة من بين القتلى الأربعة الأخيرة ، لم يستمعوا لتعليمات الجبهة الداخلية.

وحسب الضابط، فإن التصعيد الأخير أثبت لنا بأن حماس والجهاد الإسلامي في منافسة عنيدة مع جيش الجيش الإسرائيلي لمحاولة التغلب على قدرات الكشف والإنذار الإسرائيلية والتسلل إلى القبة الحديدية ، وبالتالي إطلاق العشرات من الصواريخ في أقل من 10 دقائق.

ووفقاً للصحيفة، فسيمنع النظام الجديد دخول مليون شخص في منطقة "تل أبيب" الكبري "عوش دان ،" على سبيل المثال ، إذا تم إطلاق صاروخ على المنطقة ، وسوف يدخل لملاجئ 300،000 شخص الملاجئ ، كما سينعكس تقسيم المناطق سوف أيضًا في السكان البدو في النقب.