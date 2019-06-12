واشنطن تطالب السعودية بتحقيق "تقدم ملموس" بقضية خاشقجي

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنها تستحث السعودية على تحقيق "تقدم ملموس" في محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإنها تريد حدوث هذا قبل حلول الذكرى الأولى للواقعة.

ورداً على من يتهمون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتغاضي عن الأمر مع السعوديين، قال المسؤول لرويترز هذا الأسبوع إن الرسالة الموجهة للمملكة هي أن القضية لا تزال "ساخنة جدا" و"أن عليهم أن يأخذوا الأمر بجدية".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن السعوديين ينبغي أن يستكملوا التحقيق ويتخذوا إجراء قبل حلول ذكرى مقتل خاشقجي، لكنه لم يحدد العواقب التي يمكن أن تحدث ما لم يفعلوا ذلك.

وقال المسؤول "ستزداد الحساسيات مع اقتراب الذكرى... من مصلحة الجميع تحقيق تقدم ملموس بحلول ذلك الحين".

كان السناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد اتهم الإدارة الأميركية هذا الأسبوع "بغض الطرف" عن قضية مقتل خاشقجي.

وقال المسؤول الكبير بالإدارة الأميركية إن الإدارة تؤكد للسعوديين أن الجدل سيستمر ما لم تحاسب أحدا بوضوح.

يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).