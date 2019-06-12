لبنان تدخل في مفاوضات مع "اسرائيل" بوساطة أمريكية

كشفت تقارير لبنانية ان المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية ستبدأ في نهاية الشهر الجاري في مقر اليونيفيل، بوساطة الولايات المتحدة.

واضافت المصادر أن مساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد سوثرفيلد سيلتقي برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ".

في نهاية الشهر الماضي، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. بعد الجولات المكوكية التي اجراها ساترفيلد بين بيروت وتل ابيب التي اشترطت بألا تتضمن المفاوضات ترسيم الحدود البرية أو مزارع شبعا المحتلة.

ويواجه لبنان نزاعاً على ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل، التي تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع.

وتظهر أعمال المسح أن لدى لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل.

في ديسمبر 2017 ، وقعت الحكومة اللبنانية اتفاقية مع ثلاث شركات عالمية لإجراء عمليات تفتيش للكتلتين. من المتوقع أن يبدأ لبنان عمليات الحفر في المنطقة المتنازع عليها العام المقبل. بيروت في أزمة اقتصادية وتريد حل النزاع مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن من أجل تمكين الشركات من الحفر في المنطقة المعنية كذلك.