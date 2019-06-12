ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 12 يونيو 2019
معتقل معتقل
بنك فلسطين
مشاركة

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 12 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد يزن نزار حفظي سمارو (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير ماهر أحمد عبد المنعم أبو ريان (39 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير ناهض عبد القادر عبد الحافظ حميد (40 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

 

 

متعلقات