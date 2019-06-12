ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 12 من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد يزن نزار حفظي سمارو (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير ماهر أحمد عبد المنعم أبو ريان (39 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير ناهض عبد القادر عبد الحافظ حميد (40 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منه 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.