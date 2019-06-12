الاحتلال يتخذ قرارًا عقب الاشتباك المسلح مع وقائي نابلس

قال مصدر أمني اسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي سيقلل من اقتحاماته ونشاطه "الامني" في شمال الضفة لا سيما مدينة نابلس.

وجاء القرار عقب حادثة تبادل اطلاق النار بين قوات الاحتلال وجهاز الامن الوقائي التي وقعت فجر الثلاثاء واسفرت عن اصابة عنصري امن من الجهاز الفلسطيني.

ووفقا لما نقله موقع "واللاه" العبري عن المصدر الأمني الإسرائيلي ": في أعقاب الاشتباك المسلح في نابلس أمس، سيقلل الجيش النشاط العملياتي في نابلس في المستقبل القريب لمنع الاحتكاك وتقليل مستوى التوتر في المنطقة."

وكان اشتباك مسلح وقع امس بين عناصر جهاز الأمن الوقائي وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت متواجدة في محيط المقر جنوب مدينة نابلس. واسفر عن اصابة عنصرين بجراح طفيفة.

وقال مصدر أمني فلسطيني لمعا ان الاشتباك المسلح وقع بعدما اشتبه أفراد الأمن الوقائي بتوقف سيارة اسرائيلية قرب المقر تبين ان بداخلها قوات خاصة اسرائيلية".

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "خلال نشاط لقوات الجيش لاعتقال نشطاء في مدينة نابلس اندلع تبادل لاطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم حيث اتضح فيما بعد انهم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. لم تقع إصابات في صفوف الجيش وسيتم التحقيق في الحادث".