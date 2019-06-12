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الاحتلال يشرع بعمليات هدم واسعة في محيط حاجز قلنديا شمال القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:19 - 12 يونيو 2019
هدم هدم
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شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال مراسلنا في القدس، ان الحملة شملت حتى اللحظة هدم بناية، ومنشآت تجارية من "الصفيح"، وإزالة لافتات المحال التجارية، في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط انتشار عسكري واسع وتوتر شديد يسود المنطقة.

وتسببت اجراءات الاحتلال والحملة الواسعة التي تشنها الى ازدحامات مرورية شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على جانبي الشارع الرئيسي، وحاول السائقون استخدام طرق ترابية قرب جدار الفصل العنصري أو منطقة الكسارات لتجاوز الأزمة التي عرقلت وصول المواطنين والطلبة إلى مراكز أعمالهم، ومدارسهم، ومعاهدهم.

يتبع....

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