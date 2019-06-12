أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جدا في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق نهارا، ولطيفا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو منعش ولطيف للغاية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الإثنين، يبقى الجو صيفيا عاديا في المناطق الجبلية وحارا في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.