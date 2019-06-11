"خبر سار" لمحبي القهوة !

كشفت دراسة حديثة أن تناول ما يصل إلى 25 كوباً من القهوة يوميا لا يشكل خطورة على القلب.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، ارتكز البحث الذي عرض أمام جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مؤتمرها الأخير، على تحاليل أجريت على ما يقارب 8500 شخص في المملكة المتحدة.

ومقارنةً بأولئك الذين يتناولون أقل من كوب قهوة واحد في اليوم، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى نسب استهلاك وبعضهم يشرب خمسة أكواب في اليوم في حين أن البعض يتناول 25 كوبا من القهوة لم يكونوا أكثر عرضة للتيبس الشرياني.

ويتسبب التيبس الشرياني في إجهاد عضلة القلب ويضاعف من خطورة التعرض لجلطة أو نوبة قلبية.

وفي حين أن الموضوع مثير للجدال منذ زمن طويل، إلا أن عددا من الأبحاث المستجدة كشفت عن فوائد للاستهلاك المنتظم للقهوة بما في ذلك صحة القلب وطول العمر.