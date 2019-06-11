لبنان: "لن نشارك في مؤتمر البحرين"

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن لبنان لن يشارك في ورشة البحرين "لأن الفلسطينيين لن يشاركوا فيها"، وقال باسيل "نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث إننا لم نُستشر بشأنها ولم نُبلغ بها".

يشار إلى أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها حضور مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي ترعاه واشنطن أواخر حزيران/يونيو الحالي تحضيراً لإعلان "صفقة القرن".

وقالت وكالة "رويترز" إن مشاركة مصر والأردن في مؤتمر المنامة تعتبر مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعهدت بمقاطعة المؤتمر الذي يعقد في 25 26 حزيران، كما رفضته الفصائل الفلسطينية، وطالبت الدول العربية بمقاطعته.