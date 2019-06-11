عياش: الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة لـ6 أميال

قلّصت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر غزة من 15 ميلا إلى 6 أميال بحرية.

وقال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش في تصريحات صحفية، أنهم أبلغوا بتقليص المساحة على طول ساحل قطاع غزة من الشمال الى الجنوب، لافتًا أن هذه المرة الثالثة هي التي يقوم فيها الاحتلال بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة في أقل من أسبوعين.

وأضاف أن الاحتلال في المرات السابقة كان يقلّص مساحة الصيد إلى 10 أو 12 ميلاً، لكن هذه المرة قلّصها لأكثر من النصف، مؤكدا أن تقليص مساحة الصيد سوف يؤثر بشكل كبير على الصيادين من حيث حجم الصيد ومساحة الحركة لهم.

وتوظف سلطات الاحتلال توسيع أو تضييق مساحات الصيد، وتستخدمها كعقوبة ضد المواطنين في غزة، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الصيادين ومصادرة قواربهم والاعتقال، إلى حد استهدافهم في بعض الحالات.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن في الأول من نيسان/أبريل الجاري، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتفاهمات التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل".