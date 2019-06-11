البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين

أبلغت كل من مصر والأردن والمغرب الادارة الامريكية بأنهن ينون المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي سيناقش الشق الاقتصادي من صفقة القرن. وفق ما نقله موقع معاريف العبري.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، الذي يعد الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".

وذكرت وكالة "رويترز" أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان لاعبان رئيسان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن بالغة الأهمية، ومع ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية بأنها لن تشارك ووعد قادتها بمقاطعة المؤتمر في 25- 26 يونيو.

يشار هنا إلى أن السعودية والامارات أعلنتا بأنهن ستشاركان في المؤتمر الاقتصادي في البحرين.