نتنياهو: سأحضر جلسة الاستماع في تشرين الأول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم المثول للاستماع في ملفاته في الموعد المحدد في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، ومع ذلك، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، بأنه كان من الصحيح تأجيل الإجراء.

وقال حداد: "نعتقد أن هناك حججا قوية تبرر تأجيل الموعد المحدد للجلسة"، مدعيا أن عشرات الوثائق مفقودة من مواد الأدلة التي أعطيت له.

وأضاف "على عكس أي شخصية عامة أخرى، ترفض لجنة التصاريح منح رئيس الوزراء إمكانية الاستعانة بالأصدقاء لتمويل دفاعه القانوني.

وقال: "هذا يعني أنني وحدي سأمثل رئيس الوزراء. الشخص الوحيد الذي من المفترض أن يقرأ الكثير من المواد يحتاج إلى وقت أكبر، لذلك توجهنا إلى المستشار وقلنا له: سنأتي إلى جلسة الاستماع، لكن كان من الصحيح إعادة النظر في تأجيل الموعد".