طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها من طراز "سوخوي سو-27" اعترضت طائرتي استطلاع أميركية وسويدية فوق بحر البلطيق، حيث يجري حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبات بحرية تحمل اسم "بالتوبس-2019".

ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "في يوم 10 يونيو رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق، هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وذكرت أن الطائرة من طراز "سو-27" تنتمي لقوات الدفاع الجوي بأسطول بحر البلطيق، وأنها سارعت لاعتراض الهدفين.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن المقاتلة الروسية حددت هوية الطائرتين على أنهما "آر.سي-135" الأميركية، و"غلف ستريم" السويدية للمراقبة.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين لمنعهما من "اختراق حدود الدولة الروسية".