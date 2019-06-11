نيمار ينهي الجدل ويبلغ سان جرمان بقراره

كشفت صحيفة "سبورت" الرياضية، الثلاثاء، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أبلغ إدارة باريس سان جرمان برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ونشرت الصحيفة على غلافها الرئيسي عنوانا عريضا "طلاق بين بي إس جي ونيمار"، قائلة إن هناك إمكانية كبيرة لرحيل المهاجم البرازيلي هذا الصيف، بعدما أبلغ إدارة النادي في مايو الماضي بعدم رغبته في العودة إلى باريس.

وأوضحت أن اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، يشعر بالإحباط بعد مشكلات عدة واجهها في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أنه يقر بارتكابه خطأ حين رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 .

كما أضافت أن مدرب الفريق، الألماني توماس توخيل، لن يعارض رحيل نيمار، خاصة أنه يرغب في إعادة تنظيم الفريق، عبر التعاقد مع لاعبين شباب، لديهم رغبة في التتويج بالألقاب.

في المقابل، ذكرت "سبورت" أن برشلونة ينتظر فتح باريس سان جرمان باب التفاوض من أجل إعادة اللاعب إلى صفوف "الكامب نو".

وكانت تقارير إعلامية قالت إن اللاعب قد يعود إلى "الليغا"، خلال الميركاتو الصيفي، مضيفة أن الوجهة قد تكون إما فريقه السابق برشلونة، أو غريمه اللدود ريال مدريد.

وتصدر اسم نيمار صفحات وسائل الإعلام العالمية، خلال الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها وحرمته من المشاركة مع البرازيل في "كوبا أميركا"، إلى جانب تهم بواقعة اغتصاب في باريس.