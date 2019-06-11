اندلاع ثلاثة حرائق في غابات "غلاف غزة"

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، حرائق عدة في غابات المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بسبب بالونات وطائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع مفزاك العبري، بان بالونات وطائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة وسقطت داخل غابات المستوطنات الإسرائيلية ما أدى إلى اشتعال ثلاثة حرائق.

وأوضح الموقع العبري، بان طواقم الإطفاء للاحتلال الإسرائيلي هرع إلى مكان اندلاع الحرائق في محاولة لإخمادها قبل أن تلتهم مساحات واسعة من أشجار الغابات.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال أعلنت أمس الاثنين، اندلاع أربعة حرائق في غابات "غلاف غزة" ما أدى لإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأشجار الغابات.

ومن الجدير ذكره أن القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن 10 أسر للمستوطنين الإسرائيليين هربوا من منطقة غلاف غزة بسبب استمرار التوترات على الحدود مع القطاع خاصة إطلاق البالونات والطائرات الورقية التي تتسبب بحرق مئات الدنمات الزراعية.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 48 في 30 آذار مارس عام 2018 للمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006 حتى اليوم، إضافة للتأكيد على تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني بحق العودة إلى أراضيه المحتلة.