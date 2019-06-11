المصريون يدافعون عن اللاجئين السوريين بهاشتاغ #السوريين_منورين_مصر

اجتاح هاشتاغ #السوريين_منورين_مصر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، للترحيب باللاجئين السوريين في المصر، اللذين يواجهون حملة منظمة لتشويه صورتهم.

وجاء الهاشتاغ للإشادة بنشاطهم الاقتصادي، ردًا على حملة تحريض ضدهم، بعد مطالبة محام مصري مقرب من السلطة، النائب العام بتتبع أنشطتهم وحصر أموالهم، خشية تمويل بعضهم للإرهاب، حسب زعمه.

المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري قد قدم بلاغًا للنائب العام، يطالب باتخاذ إجراءات قانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر.

واعتبر سمير في بلاغه أن السوريين قاموا بغزو المناطق التجارية في جميع أنحاء مصر، حيث اشتروا وأجروا المتاجر والشقق بأسعار باهظة، وحولوا بعض الضواحي المصرية إلى مدن سورية.

وقال صبري في دعوته إن إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال السوريين، قدرت بنحو 23 مليار دولار، معظمها في مجال العقارات وأراض ومصانع ومطاعم تجارية ومصانع الألبسة والنسيج.

لكن رد النشطاء جاء سريعًا وقويًا وواضحًا، إذ شهد الهاشتاغ تفاعلًا كبيرًا جدًا، وإشادة بالوجود السوري في مصر، متسائلين عن الأسباب الخفية وراء الحملات المنظمة لإثارة قضية اللاجئين السوريين الآن، والتحريض عليهم؟

حسب تقرير حكومي رسمي أعدته وزارتي "الاستثمار والتعاون الدولي"، و"التجارة والصناعة": تصاعد نشاط السوريين الاقتصادي بصورة كبيرة وبلغ عدد الشركات التي أسسوها في 9 شهور منذ يناير 2018 حتى سبتمبر 2018، عدد 818 شركة برأسمال 1.25 مليار جنيه (قرابة 70 مليون دولار).

وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها بنحو 130 ألف لاجئ، وتقول الحكومة إن عددهم يصل إلى 300 ألف.​

كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردة دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ١٠ يونيو ٢٠١٩

لا يأتون إلى مكان إلا حلت عليه البركة ودب فيه النشاط وإنتشر الخير حولهم أينما وجدوا فمعهم وبهم تحلو وتزدهر الحياة في كل أشكالها سياسة دين تجارة ثقافة رياضة فكاهة إلخ إلخ

البلاد التي وصلوا إليها إستفادت منهم أكثر مما أفادتهم .#السوريين_منورين_مصر#وليد_شرابي — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) ١٠ يونيو ٢٠١٩

"الشغل مش عيب".. شعار يرفعه السوريون في بلدهم الثاني مصر، وفيه يكمن سر نجاحهم. بالإضافة للمعاملة الحسنة، والإبتسامة التي لا تفارق وجوههم، رغم أوجاع الغربة.#السوريين_منورين_مصر — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) ١٠ يونيو ٢٠١٩