الاحتلال يهدم منزلًا في الخليل

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء منزلًا مؤلفا من طابقين في منطقة الكسارة بمدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وتعود ملكية المنزل إلى شقيقين من عائلة الرجبي، في منطقة مصنّفة ضمن مناطق (جيم)، التي يمنع فيها الاحتلال أيّة أنشطة عمرانية فلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في المنزل "قيد الإنشاء"، بذريعة عدم الترخيص، وتبلغ مساحته نحو 500 متر مربع.

ووفق مصادر محلية فإنّ سلطات الاحتلال لم تنتظر مدّة شهر، وهي المدّة التي منحتها سلطات الاحتلال للعائلة للانتظار، قبل أن تهدم المنزل، وتسويته بالأرض، رغم أنّ تكلفة إنشائه قاربت على نصف مليون شيقل حتّى اللحظة.