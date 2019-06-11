مناظرة تلفزيونية تجمع بين مرشحي رئاسة إسطنبول الأحد المقبل

توصل حزبا العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري التركيين، إلى اتفاق يقضي بإقامة مناظرة متلفزة بين مرشحيهما بن علي يلدريم وأكرم إمام أوغلو، لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال، مع أنغين ألطاي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مركز لطفي قيردار للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وأوضح البيان، أنه سيتم عقد مناظرة متلفزة مباشرة بين مرشح تحالف الشعب المتمثل بعلي يلدريم، ومرشح تحالف الأمة المتمثل بأكرم إمام أوغلو، وذلك بتاريخ 16 يونيو/ حزيران في الساعة 21.00 .

وأشار البيان أن المناظرة ستتم إدارتها من قبل المذيع التركي إسماعيل كوجوك قايا.

وفي 6 مايو/ أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية آذار/ مارس، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.



وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.