الاحتلال يقتلع أشجار زيتون ويردم بئرا لجمع المياه جنوب طوباس

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون، وردمت بئرا لجمع المياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال أحد المتضررين مرشد رشيد بني عودة لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بردم بئر لجمع المياه، وقص أشجار زيتون واقتلاعها، في منطقة "أم الكباش" شرق طمون.

ولفت إلى أن أكثر من 400 شجرة زيتون معمرة مزروعة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أربع آبار لجمع مياه، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل 7 سنوات باقتلاع أشجار زيتون، وردم آبار؛ بحجة أنها محمية طبيعة، لكن بعد جهود قانونية انتزع أصحابها قبل 3 سنوات من محكمة الاحتلال قرارا احترازيا بوقف الردم.