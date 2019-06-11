كيف علق جيش الاحتلال على اقتحام مقر الأمن الوقائي بنابلس؟

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه سيتم مناقشة "الاشتباك المسلح" الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء بين قوات الجيش وأفراد الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس.

وبحسب آفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد "اندلع تبادل لإطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين حددتهم القوة كمشتبه بهم، إلا أنه اتضح فيما بعد ان هؤلاء كانوا أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأوضح أنه لا توجد خسائر جراء تبادل إطلاق النار الذي حدث في نابلس.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر أمني فلسطيني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عسكري بجراح.