صلاح يحدد موعد لحاقه بمعسكر منتخب بلاده!

أبلغ النجم المصري، محمد صلاح، مدرب منتخب بلاده خافيير أجيري، بأنه سيلتحق بمعسكر منتخب مصر في غضون 48 ساعة استعدادا لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

وكان مدير المنتخب، إيهاب لهيطة، قد ذكر أنه لا يعلم موعد انضمام صلاح، مؤكدًا أن اللاعب يتصل بأجيري فقط منذ عودته من ليفربول، حيث يقضي إجازة في مدينة الغردقة.

وفي سياق متصل، نشر صلاح فيديو عبر حسابه على "تويتر"، طلب فيه من الجماهير المصرية دعم المنتخب في البطولة الإفريقية.

وكان صلاح قد توج مؤخرًا مع الريدز، بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام في النهائي (2-0).

ويخوض الفراعنة مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

ويستعد المنتخب المصري لبطولة أمم إفريقيا، التي سيفتتحها بمواجهة زيمبابوي، يوم 21 حزيران/يونيو.