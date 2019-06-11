مخطط استيطاني جديد في نابلس

كشف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس عن مخطط الاحتلال لشق الطريق الالتفافي الأمني من أراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس ، بانه لن يقتصر على الاستيلاء على 20 دونم وإنما مصادرة نحو 400 دونم لصالح هذا الطريق الخطير جدا.

وحذر دغلس أنه اذا ما تم شق هذا الطريق الامني لصالح مستوطنة "ألون موريه" سيُحرَم المواطنون من دخول أراضيهم، مشيرا إلى أنه سيكون اليوم إعلان في قريتي عزموط ودير الحطب لأصحاب الاراضي ليتم مراجعتها غدا الثلاثاء على الفور من أجل تقديم الاعتراضات القانونية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في الضفة غسان دغلس أنه وفق المخططات الاسرائيلية والتي ستركز على الطرق الالتفاية الامنية للمستوطنين وتأهيلها سيتم تطبيق هذه الطرق وستشكل حوالي 7 % من مساحة الضفة الغربية عدا عن المساحة الامنية للمستوطنات التي تقدر بنحو 10 % إلى جانب مساحة المخططات الهيكلية المقرة لفرض أمر واقع على الأرض.

وأشار دغلس إلى أن تنفيذ هذا الطريق سيمنع أصحاب الأراضي من الاقتراب منها نهائيا وستحوي على ابراج عسكرية واسلاك شائكة والدخول إليها يتم فقط من خلال التنسيق ليوم واحد في السنة، مشددا على أن هذه الاجراءات الاحتلالية مرفوضة والتصدي لها يكون من خلال تصعيد المقاومة الشعبية وصمود الأهالي.