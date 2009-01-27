أموال إيرانية « غير حكومية » إلى غزة

فلسطين اليوم - وكالات

اعلنت »اللجنة الايرانية لإعادة إعمار غزة« انها ستقدم مساعدات على شكل أموال »غير حكومية« إلى عائلات فلسطينية في القطاع، فيما انتقد الهلال الأحمر الإيراني »عدم تعاون« السلطات المصرية مع طهران لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وتعهدت »اللجنة الايرانية لإعادة اعمار غزة« بالتبرع بالأموال لمساعدة عائلات الضحايا الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تعهدت بإعادة بناء الف منزل وعشر مدارس ومستشفى وجامعة وخمسة مساجد في القطاع المدمر.

وقال المتحدث باسم اللجنة غضنفر روكنابادي، إنه »إضافة الى اعمال إعادة الإعمار كافة، هناك مسألة مساعدة عائلات الشهداء. ومن الطبيعي انه يجب ان يتلقى هؤلاء الاشخاص مساعدات على شكل أموال«، موضحاً ان اللجنة »لم تتسلم اية أموال من الحكومة بل مباشرة من الشعب الايراني«.

في هذا الوقت، انتقد الهلال الأحمر الإيراني »عدم تعاون« السلطات المصرية مع طهران لإيصال المساعدات الإنسانية الى الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى استعداد إيران لاستضافة أربعة آلاف جريح فلسطيني في مستشفياتها.

وقال الأمين العام للجمعية احمد موسوي ان »السلطات المصرية لم تتعاون مع الطواقم الطبية الإيرانية التي أرادت تقديم خدمات طبية للجرحى«، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية »لم تسمح لهم حتى بالنزول من طائرتهم وعادوا إلى إيران مباشرة.. كما انها منعت وصول الجرحى الى ايران«.

وكان رئيس مجلس الخبراء في ايران هاشمي رفسنجاني شبه، امس الأول، في »مهرجان انتصار المقاومة في غزة« في طهران، حيث اعلن عن طابع بريدي »يخلد انتصار المقاومة«، »هزيمة الكيان الصهيوني امام حزب الله لبنان خلال حرب تموز ،٢٠٠٦ بهزيمة هذا الكيان امام أهالي غزة«، مضيفاً انه »بعناية الله ومشيئته وبعد هذين النصرين، سيكون الانتصار الثالث على إسرائيل بتحرير القدس الشريف«.