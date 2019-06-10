"ناسا" تحدد سعر تذكرة نقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية بمبلغ 60 مليون دولار

كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية عن برنامج خصخصة المحطة الفضائية الدولية ومنح شركات أمريكية الحق باستئجار القسم الأمريكي في المحطة.

وقال رئيس الإدارة المالية في "ناسا"، جيف دي فيت، في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة الماضي في نيويورك، إن ثمن تذكرة رحلة فضائية سياحية واحدة سيبلغ 60 مليون دولار.

وأوضح، دي فيت، أن "ناسا" تخطط لإرسال بعثات سياحية قصيرة لا تزيد فترتها عن 60 يوما، مع العلم أن مركبات أمريكية فضائية سياحية مأهولة ستطلق إلى المحطة الفضائية مرتين كل عام.

وقال:" إننا ندفع الآن مقابل إطلاق رائد فضاء واحد مبلغا قدره 80 مليون دولار. إلا أن برنامج الرحلات الخاصة سيخفض هذا المبلغ إلى 58 مليون دولار تقريبا".

وأشار إلى أن الشركات الخاصة مثل "بوينغ" و" سبايس إكس"، التي ستتولى نقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية، هي من تحدد في نهاية المطاف سعر الرحلة، مع العلم أن كل سائح فضائي سيدفع لـ"ناسا"عن طريق الشركات المستأجرة نحو 35 ألف دولار يوميا تكاليف إقامته في المحطة الدولية