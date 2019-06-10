مصدر: الفلسطينيون رفضوا هبات أمريكية ضخمة إذا شاركوا في مؤتمر البحرين

قالت صحيفة جيروزاليم بوست "الإسرائيلية" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض عرضا أمريكيا بمنح الفلسطينيين هبات مالية سخية مقابل مشاركتهم في مؤتمر البحرين الاقتصادي.

وأكدت الصحيفة أن هذا العرض الأمريكي جاء خلال جولة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومستشاره الأخيرة في الشرق الأوسط، برفقة جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرفض الفلسطيني للعرض الأمريكي السخي جاء لرفضهم المشاركة في أي فعاليات قد تكون مدخلا لما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤولين أردنيين أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض الاقتراح الأمريكي ومنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من لقاء نظرائهم الإسرائيليين، كما رفض عرضا طرحه الأردن يتمثل بتقديم كل من السعودية والبحرين والإمارات أموالا للسلطة التي تعاني منذ شهور من مشاكل مالية جراء وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.

ونقل المسؤولون الأردنيون عن عباس تحذيره من الصعوبات المالية التي يمر بها الفلسطينيون.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت أكثر من مرة أن الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية هي نتيجة لحرب مالية هدفها الابتزاز، مؤكدة رفض الفلسطينيين مقايضة الموقف الوطني بالمال عبر المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتقب باعتبار أنه يمهد لإعلان "صفقة القرن".