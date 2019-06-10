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​هيئة الأسرى: الاحتلال يمدد اعتقال طالب بالثانوية العامة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:10 - 10 يونيو 2019
معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي
بنك فلسطين
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن المحكمة العسكرية في عسقلان مددت اليوم توقيف الفتى أسامة شاهر أبو زعنونة (17 عاما) من مدينة الخليل، لمدة 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وقالت الهيئة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت الفتى أبو زعنونة في مدينة الخليل صباح السبت الماضي، أثناء توجهه الى مدرسته لتقديم أول امتحانات الثانوية العامة "الانجاز".

وكانت عائلة أبو زعنونة، قامت بإبلاغ الشرطة والأجهزة الأمنية باختفاء نجلهم صباح أول أمس السبت، بعد أن فقدت آثاره وعدم وصوله الى مدرسته لتقديم الامتحان.

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