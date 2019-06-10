حماس: انجاز ملف المصالحة المجتمعية تطبيق لملفات 2011

أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن انجاز ملفات المصالحة المجتمعية هو تطبيق لواحدة من أهم ملفات إتفاق القاهرة ٢٠١١، عدا عن إقرار المجلس التشريعي قانوناً خاصاً بالمصالحة المجتمعية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي له، اليوم، إن "إنجاز مزيد من ملفات المصالحة المجتمعية لمعالجة تبعات مرحلة الانقسام، يؤكد إصرار شعبنا وقواه على تجاوز هذه المرحلة، وتعزيز تماسك المجتمع؛ ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة".

وأعرب قاسم عن تقدير حركته عالياً مواقف عوائل شهداء مرحلة الانقسام على الروح الوطنية العالية، والأخلاق العالية، التي شكلت أهم عوامل نجاح لجنة المصالحة المجتمعية.

وشددّ على استمرار وحدة شعبنا، "وستظل عوائله الكريمة كالجسد الواحد، تُعلي في كل مرة من قيمة التسامح والتصالح، تشارك في الهم الوطني العام، وفي نضالها ضد الاحتلال".

وجرى التوصل الى تسوية ملفات ما يزيد عن 40 عائلة ممن فقدت أبنائها في احداث 2007.