أسيران يعلنان الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الاداري

أعلن الاسيران محمد نضال أبو عكر ومصطفى عطية الحسنات اليوم الاثنين الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الاداري.

ويقبع الاسيران الحسنات وابو عكر في سجن النقب الصحراوي، وكلاهما من سكان مخيم الدهيشة ومعتقلان منذ نحو سبعة أشهر، وقد تم تجديد اعتقالهما الاداري للمرة الثانية قبل عدة اسابيع.

يشار الى ان الاسير أبو عكر، وهو طالب في جامعة بيت لحم قد أمضى قبل ذلك سنتين وشهرين في سجون الاحتلال، وبعد انتهائها بعدة اشهر اعتقل إداريا، اما الاسير الحسنات فقد كان أمضى نحو سنتين في سجون الاحتلال، وبعد شهرين من الافراج عنه اعتقل إداريا بينما كان يستعد لتقديم امتحانات الثانوية العامة.