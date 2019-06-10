مانشستر يونايتد يرفض عرض الإنتر لضم لوكاكو

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض العرض المقدم من نظيره إنتر ميلان الإيطالي من أجل الحصول على خدماته أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "صن"، إن إنتر ميلان يرغب بشدة في الحصول على خدمات روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، بطلب من المدرب أنطونيو كونتي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يُقيم لوكاكو بحوالي 70 مليون يورو، فيما يحاول النيراتزوري تخفيض القيمة من خلال رحيل أحد لاعبي الفريق الإيطالي إلى ملعب أولد ترافورد.

وتابعت أن إنتر ميلان قدم عرضًا ماليًا لمانشستر يونايتد، بجانب رحيل الكرواتي إيفان بيريسيتش، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض، بحجة أنه لم يعد مهتمًا بجناح النيراتزوري.

وختمت بأن إنتر ميلان عقد عدة اجتماعات مع وكيل أعمال بيريسيتش، من أجل إيجاد الفريق المناسب له.